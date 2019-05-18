سعيد الطاير يُشيد بدور الشركاء في إنجازات «كهرباء دبي» بالأعوام الماضية

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي، لقاءً مفتوحاً مع مورديها من الشركات المتوسطة والصغيرة، شارك فيه نحو 80 من أصحاب وممثلي هذه الشركات، حيث تم الاستماع إلى آرائهم وأفكارهم وتعريفهم بمبادرات وبرامج الهيئة التي تهدف إلى تمكين بيئة الأعمال وتعزيز دور الشركات المتوسطة والصغيرة في بيئة الأعمال في دبي.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تنص المبادئ الثمانية للحكم والحكومة في دبي، التي أعلنها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أن «نمو دبي تقوده ثلاثة محركات: حكومة ذات مصداقية ومرونة وتميز، وقطاع خاص نشط وعادل ومفتوح للجميع، وقطاع شبه حكومي ينافس عالمياً ويحرك الاقتصاد محلياً، ويشكل للحكومة دخلاً وللمواطنين وظائف وللأجيال القادمة أصولاً».

وفي هذا الإطار، نحرص في الهيئة على بناء علاقات استراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ونلتزم في الهيئة بأفضل الممارسات وأعلى معايير الشفافية في علاقتنا مع الشركاء، وتبني ثقافة الإبداع والابتكار كممارسة قياسية لتطوير الخدمات ورفع كفاءتها، ونتوقع من شركائنا الالتزام بهذه المعايير لبناء وترسيخ علاقات تعاون طويلة الأمد بما يسهم في تحقيق رؤيتنا المشتركة لتعزيز مكانة دبي التي جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في استبيان المدن الأكثر جاذبية لرواد الأعمال للعام 2018 الصادر عن شبكة اللاينس العالمية لمراكز الأعمال.

وأشاد الطاير بدور شركاء الهيئة في الإنجازات التي حققتها على مدى الأعوام الماضية، ومن بينها احتفاظ دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، وللعام الثاني على التوالي، بالمرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء وفق تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2019 والذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم.

وقال الدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي: يأتي هذا اللقاء مع الموردين تقديراً لجهودهم التي أسهمت في تحقيق الهيئة إنجازات مهمة على المستويات كافة، وفي إطار حرصنا على الاستماع إلى أفكار وملاحظات الشركاء والتعرف إلى احتياجاتهم لتطوير مبادرات مبتكرة تسهم في تحقيق سعادتهم وتخطي توقعاتهم.

وقد أعرب ممثلو الشركات المتوسطة والصغيرة عن تقديرهم لهيئة كهرباء ومياه دبي لتنظيم هذا اللقاء الذي أسهم في تعزيز العلاقة الاستراتيجية مع الهيئة والتعرف إلى متطلباتها، مؤكدين أن الهيئة توفر العديد من الفرص للشركات المتوسطة والصغيرة وتفتح أبوابها أمام المشاريع الريادية والأفكار المبتكرة التي تعود بالفائدة على الأطراف كافة.