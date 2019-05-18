الحكّام يستقبلون المهنئين بشهر رمضان

المصدر: عجمان - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في قصر الزاهر، الليلة الماضية، الشيوخ و كبار المسؤولين الذين قدموا لسموهما أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان الفضيل.فقد تبادل سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة مع الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، المستشار في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وعدد من الوكلاء وكبار المسؤولين بالوزارة والدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي في عجمان ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي المجلس.

وتقبل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده التهاني أيضاً من عدد من الشيوخ والمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات التجارية ومديري الهيئات العاملة في إمارة عجمان و الأعيان والوجهاء وأبناء القبائل وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين توافدوا على قصر الزاهر للتهنئة بشهر رمضان المبارك، معربين عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة الكريمة وبادلهم سموهما التهاني بشهر رمضان المبارك.

ودعا المهنئون الله سبحانه وتعالى أن يعيد الشهر الفضيل على الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها بالتقدم والرقي والازدهار وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار وتمنوا لسموهما موفور الصحة والسعادة.

تهانٍ

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.فقد تقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني والتبريكات بشهر رمضان الفضيل من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة الذي أعرب عن أطيب تهانيه وتبريكاته بهذه المناسبة الكريمة.

كما تلقى صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني بهذه المناسبة من علي سالم الكعبي سفير الدولة لدى المملكة المغربية الذي قدم للسلام على سموه بهذه المناسبة الكريمة راجياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. وتقبل سموه التهاني بشهر رمضان أيضاً من فريق سواعد زايد التطوعي وعدد من كبار المسؤولين ورجالات الدولة ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية، داعين الله العلي القدير أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية.

استقبال

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه الليلة الماضية بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، المهنئين بشهر رمضان المبارك، وسلطان الباكرى نائب السفير اليمنى لدى الدولة الذي قدم لسموه التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل من الدكتور عارف الشيخ الذي سلم صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين نسخة من كتابه «تاريخ التعليم» في رأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ومديري المؤسسات والمصانع والبنوك وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين قدموا لتهنئة سموه بالشهر الفضيل.. داعين الله العلي القدير أن يمنّ الله عليه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات بمزيد من التقدم والرقي وللأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

مناسبة

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام مساء أمس جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من اتحاد كُتاب وأدباء الإمارات ومجلس رأس الخيمة للشباب وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال وجموع المهنئين من وجهاء وأعيان وأبناء القبائل والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية. وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بموفور الصحة والعافية، وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.