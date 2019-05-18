رحلات عُمرة لـ25 سائقاً في «تاكسي دبي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة تاكسي دبي تنظيم رحلات عُمرة مجانية لـ25 سائقاً خلال شهر رمضان الجاري، وذلك انسجاماً مع مبادرة عام التسامح 2019، وانطلاقاً من حرص المؤسسة على إسعاد سائقيها بتوفير الأجواء الروحانية والاجتماعية المناسبة لهم خلال الشهر الفضيل.

وقال عادل شريف، مدير إدارة الموارد البشرية بالمؤسسة: إن هذه المبادرة بدأتها المؤسسة منذ عام 2010، حيث وصل عدد المستفيدين منها حتى الآن إلى 1200 سائق، لتجسّد جانباً من المسؤولية المجتمعية التي نضعها على عاتقنا ببذل قصارى جهدنا في إسعاد جميع العاملين في المؤسسة وخاصةً سائقينا، حيث تمثلت آلية اختيارهم لتأدية هذه الشريعة الإسلامية بإعطاء الأولوية للسائقين المتميزين واستهداف الذين تخلو ملفاتهم من أية مخالفات خلال العام، والحاصلين على عدد من الجوائز المعتمدة لدى المؤسسة خلال فترة عملهم، مؤكداً أن المؤسسة قد تكفلت جميع تكاليف الرحلات مع الإقامة والمواصلات والوجبات، فضلاً عن إلقاء محاضرات توعية ونصائح إرشادية حول كيفية تأدية مناسك العمرة والإحرام قبل السفر.

وأضاف: تنظم المؤسسة العديد من البرامج والمبادرات لتوطيد العلاقة بين الموظفين والسائقين والقيادات على حد سواء، وكذلك محاضرات وبرامج تثقيفية وتوعية في مركز التدريب والتأهيل التابع للمؤسسة، إضافة إلى برامج المكافآت والحوافز، لترسيخ خطة التميز والنجاح التي رسمتها مؤسسة تاكسي دبي في سبيل تحقيق غاياتها الاستراتيجية وأهمها إسعاد الموظفين، ما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات وأعلى مستوى من الثقة والولاء.