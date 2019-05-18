حاكم عجمان يطّلع على أهداف وبرنامج مبادرة «صندوق التسامح»

المصدر: عجمان - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الليلة قبل الماضية بقصر الزاهر بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، المهندسة عزة سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي، والفريق القائم على مبادرة «صندوق التسامح»، والذين قدموا للسلام على سموهما وتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليهما بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات بالتقدم.

واطلع سموهما خلال اللقاء من المهندسة عزة سليمان على أهداف وبرنامج مبادرة «صندوق التسامح»، والتي تم إطلاقها من قبل القيادة العامة لشرطة عجمان بالتعاون مع جمعية دار البر وشبكة رؤية الإمارات الإعلامية وإذاعة الرابعة، للتخفيف عن النزلاء المعسرين والمساهمة في إعادة النزلاء المبعدين إلى بلادهم.

واستمع سموهما إلى شرح واف من عضوة المجلس الوطني الاتحادي والفريق القائم على المبادرة حول عمل الخير في عام التسامح، حيث تأتي هذه المبادرة استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان عام 2019 عاما للتسامح وتنفيذا لأوامر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، لتطبيق ونشر القيم السامية في المجتمع.

وقالت المهندسة عزة سليمان: إن صاحب السمو حاكم عجمان وجه بضرورة بذل مزيد من الجهود لنشر مبادئ التسامح وفعل الخير، مشيرة إلى أن مبادرة «صندوق التسامح» هي امتداد لمبادرة رؤية الخير التي تنفذها شبكة رؤية الإمارات، وأن التفاعل والاستجابة اللذين حظي بهما «صندوق التسامح» من قبل أصحاب الأيادي البيضاء في الدولة، يؤكدان تعاضد المجتمع وتكافله.

نجاح

أوضح العميد مبارك خلفان الرزي مدير المؤسسة الإصلاحية والعقابية في عجمان وعضو الفريق القائم على «صندوق التسامح»، أنه بعد النجاح في جمع تلك المبالغ سيتم استثمارها في تسفير مائتي نزيل مبعد كمرحلة أولى.