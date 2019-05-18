«رمضان زينة الفضائل» مبادرة «رعاية الأحداث» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت إدارة رعاية الأحداث، بمديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية، في قطاع أمن المجتمع، بشرطة أبوظبي، مبادرة (رمضان زينة الفضائل) والتي ركزت على مشاركة الأحداث مائدة الإفطار في مبنى نادي المهارات والقيم السلوكية، وحثهم على عمل الخير في الشهر الفضيل والتعلم من الأخطاء والبدء بخطوة جديده للمستقبل.

وأوضح العميد ركن أحمد علي الشحي مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بالإنابة، بأن المبادرة، تعكس اهتمام شرطة أبوظبي في استثمار المناسبات الدينية والاجتماعية في تقديم النصح والإرشاد للأحداث، من خلال اختيار شخصيات مؤثرة وقدوة حسنة في توعيتهم عبر مراحل سن المراهقة وكيفية اختيار من يقتدون بهم.

حضر الفعالية المستشار سلطان العرياني والمستشار سالم الكندي من نيابة الأسرة، والعقيد دكتور مهندس محمد احمد البريكي مدير إدارة رعاية الأحداث والعقيد دكتورعلي سعيد المنصوري نائب مدير الإدارة، ورؤساء الأقسام ومدراء الفروع.