جمعية الإمارات لحقوق الإنسان تشيد بقرار العفو في «قضية التنظيم السري»

المصدر: دبي - البيان

أشادت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، بقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الصادر بالعفو عن المواطن عبدالرحمن بن صبيح السويدي المدان في قضية التنظيم السري للإخوان المسلمين الإرهابي، وذلك بعد أن أعلن توبته وتبرأ من بيعته للتنظيم، وأن لا بيعة إلا البيعة الشرعية لرئيس الدولة.

وقالت الجمعية إنها تثمن وتشيد بالقرار الأبوي لرئيس الدولة، والذي يمثل أسمى معاني العفو عند المقدرة، خاصة وأن القرار تزامن مع عام التسامح الذي اتخذته الدولة شعاراً لعام 2019 ويرسخ معاني العفو والرحمة الأبوية وحسن الظن بهم عند عودتهم عن خطئهم وإعلانهم التوبة عنه.

كما يرسخ لمبادئ الترابط المجتمعي الذي يتميز به المجتمع الإماراتي، وخاصة بين القيادة والشعب مؤكدا على مبادئ المحبة والعفو والتسامح.

وقالت إن القرار يؤكد أسمى المبادئ الحقوقية والإنسانية التي تكفل لأي متجاوز للقوانين أن تمحى هذه التجاوزات وأي أثر لها بمجرد عودة الفرد عن خطئه، وتشجيعاً له لعودة للانخراط من جديد في المجتمع ليكون أحد أفراده المنتجين الذين يعززون نموه وتطوره.