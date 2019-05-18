التركيز على تنشئة جيل متحصّن بالعلم والقيم الإيجابية

المصدر: دبي - البيان

ناقش مجلس وزارة الداخلية الذي استضافته موزة خليفة الكتبي في عجمان، وأدارته الإعلامية علياء الفلاسي دور الأسرة والمجتمع في تنشئة جيل قادر على مواجهة التحديات والتطرف والإرهاب بكل أنواعه.

كما تناولت المتحدثات دور المجتمع بكل فئاته في تعزيز الجهود الحكومية في بناء جيل قادر متمكن متحصن بالعلم والقيم الإيجابية والسلوكيات النافعة ليسهم في بناء التنمية ومسيرة الإمارات الخيّرة المعطاءة.

وتحدث في المجلس نورة عبدالله البلوشي أستاذ مساعد بجامعه زايد واستشاري أسري، والدكتورة إيمان حلمي واعظة من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وعائشة حارب من برنامج خبراء الإمارات، والإعلامية فضيلة المعيني، وشيخة الشامسي من مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

وأوصى المجلس بربط مشاركات الطلاب التطوعية في خدمة المجتمع بقاعدة بيانات كبيرة تحسب فيها الساعات التطوعية لتدريب عملي وخبرة للانخراط بالعمل في المستقبل والتركيز على التربية الأخلاقية والصحبة الصالحة والابتعاد عن رفقاء السوء، ووضع خطط استراتيجية إعلامية لتعزيز ونشر قيم التسامح والتعايش المشترك وقبول الآخر، ومنع الألعاب الإلكترونية التي تشكل خطراً، والتي تؤثر على الشباب وسلوكهم.