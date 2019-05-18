110 آلاف درهم لـ «كسوة العيد» من «بيت الخير»

المصدر: عجمان - البيان

واصلت جمعية «بيت الخير» فرع عجمان تنفيذ مشاريعها الرئيسية خلال شهر رمضان والمنبثقة من البرنامج الرئيسي «فرحة» المتمثل في توزيع كسوة العيد على الأسر المواطنة المتعففة في كافة مناطق عجمان.

ولفتت أميرة محمد شاكر مدير فرع جمعية بيت الخير في عجمان في هذا الصدد إلى تخصيص 110 آلاف درهم ليتم توزيعها على الأسر المكفولة لدى الفرع ضمن مشروع كسوة العيد والتي تشمل أيضاً عدداً من أسر نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بهدف رسم البسمة والفرحة عليهم في شهر الخير والبركات وذلك في إطار برنامج «فرحة» الذي يحرص مجلس إدارة جمعية بيت الخير على إنجاحه كل عام في كافة الأفرع التابعة له لتعزيز مقومات العيش الكريم للأسر المواطنة المستحقة.

دعم صحي

وأشارت إلى أن فرع بيت الخير بعجمان قام بتقديم الدعم الصحي لكبار المواطنين في منازلهم من خلال تزويدهم بعدد من الأجهزة العلاجية التي هم بحاجة لها، وذلك في إطار تغطية حياتهم المعيشية بشكل كامل وشامل لمختلف الجوانب المحيطة بهم، موضحة أن الفرع يقوم وبشكل شهري بدعم 392 أسرة مواطنة متعففة صحياً ومادياً وصيانة منازلهم وتأثيثها.