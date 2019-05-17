طقس الغد غائم جزئيا مع تشكل سحب ركامية

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم بوجه عام وتتكون بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية والغربية مع احتمال سقوط الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة..و حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية سرعتها / 20 – 30 كم/س و تصل إلى 45 كم/س خاصة مع السحب .

و يكون الموج في الخليج العربي متوسطا يضطرب أحياناً مع السحب و سيحدث المد الأول عند الساعة 13:00 والمد الثاني عند الساعة 00:55 والجزر الأول عند الساعة 18:28 والجزر الثاني عند الساعة 07:35.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط و يحدث المد الأول عند الساعة 09:47 والمد الثاني عند الساعة 21:06 و الجزر الاول عند الساعة 15:30 والجزر الثاني عند الساعة 03:46.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 26 75 15

دبي 40 27 70 20

الشارقة 41 25 70 25

عجمان 40 26 65 20

أم القيوين 39 26 65 20

رأس الخيمة 42 27 65 20

الفجيرة 34 27 85 40

العين 42 27 60 15

ليوا 43 23 50 10

الرويس 39 26 55 15

السلع 38 26 55 20

دلما 34 27 70 35

طنب الكبرى 35 27 70 30

طنب الصغرى 35 27 70 30

أبو موسى 35 27 70 30