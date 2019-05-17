ديوان ولي عهد أبوظبي يتكفل بعلاج روضة المعيني في الخارج

المصدر: البيان الالكتروني

تكفل ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعلاج الشابة المواطنة روضة المعيني في الخارج والتي كانت خضعت لعملية جراحية فاشلة أدت إلى دخولها في غيبوبة وتلف كبير في الدماغ.

وكانت المعيني قد وقعت ضحية خطأ طبي أدخلها في غيبوبة بسبب هبوط حاد حدث لها أثناء إجراء عملية بسيطة لتصحيح انحراف بسيط في الأنف أدى إلى توقف القلب وبالتالي تلف كبير في الدماغ.

وبحسب أهل الفتاة فإن الطبيب الجراح اعترف لهم بهبوط حاد في ضغط الدم بسبب الأدوية وتوقف القلب لأكثر من 7 دقائق من دون انتباه طبيب التخدير لأنه كان مشغولاً بالكلام مع زميله ولم يراقب المؤشرات الحيوية مثل نبض القلب والضغط.

وكانت هيئة الصحة في دبي قررت إيقاف العمليات الجراحية في مركز فيرست ميد الطبي للجراحات اليومية، لحين صدور النتائج النهائية للتحقيق في واقعة الإهمال التي تعرضت لها الشابة الإماراتية.