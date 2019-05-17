عبد الله بن زايد يبحث التعاون مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، لينودي سيسولو، وزيرة خارجية جنوب أفريقيا.

وجرى خلال اللقاء - الذي عُقد في الديوان العام للوزارة بأبوظبي - بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك في إطار علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين. كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة لينودي سيسولو، وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، مؤكداً أن دولة الإمارات وجنوب أفريقيا تجمعهما علاقات صداقة وتعاون مشترك في العديد من المجالات، وهناك حرص مستمر على تعزيزها بما يعود بالخير على شعبي البلدين. من جانبها، أكدت لينودي سيسولو الحرص على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات في شتى المجالات، انطلاقاً من العلاقات المتنامية التي تجمع البلدين الصديقين. وأشادت معاليها بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي. حضر اللقاء محش سعيد الهاملي، سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا.

إلى ذلك، استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، فرانشيسكو لاكميرا، المدير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا». وجرى خلال اللقاء - الذي عُقد في الديوان العام للوزارة بأبوظبي - إلقاء الضوء على خطط وبرامج الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وسبل تعزيز أدائها، في ظل النمو المتسارع باستخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة على مستوى العالم. وأكد سموه دعم الإمارات لـ«آيرينا»، والجهود الرامية إلى تعزيز استخدامات الطاقة المتجددة والنظيفة بمختلف دول العالم، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمعات.

من جانبه، أكد فرانشيسكو لاكميرا أن الإمارات من الدول الرائدة على صعيد استخدام الطاقة المتجددة في مختلف القطاعات.