أحمد بن محمد يلتقي موظفي مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة

المصدر: دبي - وام

التقى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، في مقر نادي زعبيل للسيدات، مساء أمس، بحضور مديرها التنفيذي جمال بن حويرب، مديري الإدارات وموظفي المؤسسة في أمسية رمضانية تجلت فيها روح التآلف بين الموظفين الذين يعملون بروح الفريق الواحد.

وقد تبادل سموه مع الحضور التهاني بشهر رمضان المبارك، متمنياً لهم التوفيق وتحقيق المزيد من الإنجازات في مجالات المعرفة والكتابة والقراءة والارتقاء بأهداف وجهود مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في هذه المجالات.

وخلال اللقاء الذي تنظمه المؤسسة لموظفيها سنوياً شرح جمال بن حويرب المشاريع والإنجازات التي حققتها وأبرزها مؤشر المعرفة العالمي وبرنامج دبي الدولي للكتابة ومكتبة دبي الرقمية إلى جانب مستجدات تحدي الأمية واستراحة سيدات وغيرها من المشاريع الاستثمارية في الطاقات البشرية.

وقد أشاد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بجهود فريق عمل المؤسسة وعطاءاتهم في سبيل ترسيخ أهداف ومهام مؤسستهم المتمثلة في تعزيز ثقافة المعرفة في شتى حقولها وتعميمها في مجتمعنا والمجتمعات العربية.