الحكام والشيوخ يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان

المصدر: الشارقة، عجمان - البيان ووام

واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، مساء أمس، تقبّل تهاني الشيوخ وكبار رجالات الدولة وأعيان ووجهاء البلاد وأبناء القبائل والمواطنين بشهر رمضان الكريم.

وتقبّل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بقصر البديع العامر، التهاني والتبريكات بشهر رمضان الفضيل من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، الذي أعرب عن أطيب تهانيه وتبريكاته بهذه المناسبة الإسلامية، راجياً المولى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وتلقّى صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني بهذه المناسبة من الشيوخ وكبار رجالات الدولة وأعيان ووجهاء البلاد وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، ومن معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية.

وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة الفضيلة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على سموه أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وأن يمتع سموه بوافر الصحة وتمام العافية، وأن يحفظ لدولة الإمارات ا لأمن والأمان.

كما واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، استقبال المهنئين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر الليلة للسلام على سموهما، وتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات بشهر رمضان الفضيل، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليهما بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار.

وتبادل سموهما التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة مع العميد عبد العزيز علي الشامسي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، ومديري الإدارات والأقسام، وكبار الضباط وصف الضباط بالإدارة، إلى جانب كبار الشخصيات ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع والمصانع العاملة في الإمارات عامة وعجمان خاصة، وجموع المهنئين من وجهاء وأعيان وأبناء القبائل والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية.

إلى ذلك، استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

فقد تقبّل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، والفريق سيف عبد الله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، وفهد عبيد محمد التفاق، سفير الدولة لدى نيجيريا، ورجل الأعمال خليفة النابودة.

كما تقبّل سموه التهاني من وفد جمعية الفجيرة الثقافية وأعضاء مسرح الفجيرة، وعدد من كبار المسؤولين ورجالات الدولة ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية، الذين دعوا الله العلي القدير أن ينعم على صاحب السمو حاكم الفجيرة بموفور الصحة والعافية.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه الليلة الماضية، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبّل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي سعيد عيد الغفلي، رئيس هيئة أبوظبي للإسكان، ومطر الحاي، نائب الرئيس في مطارات دبي، وعدد من الشيوخ والمواطنين، وأبناء القبائل، ورجال الأعمال والتجار، ومديري المؤسسات والشركات والهيئات العاملة بالدولة، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.