رئيس الدولة يعفو عن عبد الرحمن السويدي المتهم بقضية التنظيم السري للإخوان

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قراراً بالعفو عن المواطن عبد الرحمن بن صبيح السويدي، المدان في قضية «التنظيم السري» لجماعة الإخوان.

وجاء القرار بعدما اكتشف السويدي سعي التنظيم لزعزعة أمن واستقرار البلاد، ليقرر نقض البيعة والخروج من التنظيم، والعودة إلى حضن الوطن.

تسامح

ويأتي العفو في عام التسامح وانسجاماً مع القيم الأساسية لدولة الإمارات في العفو عن كل من أناب إلى الحق وتراجع عن الخطأ، فالتسامح والعفو من السمات الثابتة لقيادتنا الرشيدة التي طالما عفت وتجاوزت عن أخطاء كل من أقر بخطئه وصحح مساره وفكره.

ثوابت

ويؤكد هذا العفو حرص الدولة على احتضان كل أبنائها إذا ما أعلنوا عودتهم إلى حضن الوطن، وهو تأكيد أن العفو متاح دائماً لمن يعود إلى الثوابت الوطنية والدفاع عن مصالح الدولة والحفاظ عليها، ويعلن توبته من الفكر الضال.

كما يؤكد هذا العفو أن الإمارات بقيادتها حريصة على أبنائها الذين يراجعون أنفسهم، ويصححون مواقفهم وتوجهاتهم التي كانت تضر بمصلحة الوطن، وأن الباب دائماً مفتوح أمامهم، ولن يُغلَق باب العودة أمام كل من يعود إلى رشده، ويكتشف خبث المخططات الإخوانية التي تستهدف الدولة ومصالحها.