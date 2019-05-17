ماجد المعلا: «قوافل الشواب» تعزّز توقير واحترام كبار المواطنين

المصدر: أم القيوين - وام

أكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، أن مبادرة «قوافل الشواب» تعزز توقير واحترام كبار المواطنين ورد الجميل لهم وإدخال السعادة والسرور على قلوبهم، إضافة إلى تقدير جهودهم الكبيرة في تنشئة الأبناء وخدمة وطنهم.

جاء ذلك خلال حضوره مبادرة «قوافل الشواب» التي استضافتها مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، والتي تُنظمها سنوياً مؤسسة كوتوبيا للمسؤولية الاجتماعية برعاية مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.

كما حضر المبادرة، التي أقيمت أقيمت أمس في قاعة الاتحاد للأفراح والمناسبات، راشد حمد الحمر، المدير العام لمؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، وصالح زاهر المزروعي، مدير مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، ويوسف العبيدلي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «كو توبيا»، وأعضاء مجلس أم القيوين للشباب، وعدد من المسؤولين والمتطوعين.