عبد الله المري: العمل بروح الفريق الواحد وراء تميّز شرطة دبي

المصدر: دبي- البيان

أثنى اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على روح الفريق الواحد التي اتسم بها مجلس مديري مراكز شرطة دبي، الأمر الذي عكس المستوى العالي للعمل والسمعة المتميزة لشرطة دبي، والعمل الدائم من أجل التميز وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.

وأكد أهمية الدور الذي يقوم به مجلس مراكز الشرطة في تعزيز التواصل بين المراكز في سبيل تطوير إجراءات العمل، والتنسيق مع الشركاء فيما يتعلق بالعمل الأمني والخدمي، ويسعى لطرح الأفكار الإبداعية التي تعمل على الارتقاء بمنظومة العمل.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمجلس مديري مراكز الشرطة في مركز شرطة البرشاء، وبحضور العميد عبد الرحيم بن شفيع مدير مركز شرطة البرشاء، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، وأعضاء المجلس وعدد من الضباط.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على سير العمل في مجلس مراكز الشرطة، واستعراض جهود المجلس خلال العام 2018، منها مناقشة تحسين زمن الاستجابة للدوريات في الحالات الطارئة، وتدريب حراس أمن المراكز التجارية، إضافة إلى القيام بـ4 حملات و6 دراسات و5 مؤتمرات، والعمل على تنظيم ملتقى سنوي لمراكز الشرطة على مستوى الدولة.

كما تم إلقاء الضوء على مبادرات عام التسامح، التي تهدف إلى عمل محاضرات حول التسامح، من أبرزها الالتقاء بالطوائف الدينية متمثلة في الطائفة الإنجيلية الأمريكية، والإنجيلية، والكاثوليكية، والأرثوذكسية، والبهائية، والبوذية السريلانكية، ومنسقة مجلس الكنائس، الذي هدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين مجلس مراكز الشرطة والطوائف الدينية.