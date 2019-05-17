«الوطني لعلوم الفضاء» في جامعة الإمارات ممثل للدولة في «كوسبار»

المصدر: العين – داوود محمد

حصل مركز علوم وتكنولوجيا الفضاء في جامعة الإمارات العربية المتحدة على عضوية اللجنة الدولية في أبحاث الفضاء «كوسبار»، ليكون ممثلاً عن دولة الإمارات في منظمة التعاون الدولي التي تعمل في مجال أبحاث الفضاء (COSPAR).

وأكد سعيد أحمد غباش الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن عضوية مركز علوم وتكنولوجيا الفضاء في «كوسبار» ستمكن المركز والباحثين في الجامعة والدولة من الاطلاع على الخبرات والأبحاث الدولية المختصة بعلوم الفضاء، وهي فرصة متميزة لبناء شراكات استراتيجية وحيوية مع مراكز بحثية عالمية تسهم في تنمية القدرات الوطنية في مجال تكنولوجيا وأبحاث الفضاء، مما يدعم الاقتصاد الوطني المستدام، ويخدم السياسة الوطنية لقطاع الفضاء.

وقال الدكتور خالد الهاشمي، مدير إدارة المهمات الفضائية بوكالة الإمارات للفضاء، ومدير المركز، إن العضوية تعزز تبادل الخبرات الدولية مع مراكز أخرى وجامعات دولية لديها الخبرة في مجال التكنولوجيا وعلوم الفضاء، ويعتبر «كوسبار» لجنة تعاون دولية في أبحاث الفضاء تم إنشاؤها عام 1958، وهي تسعى إلى تبادل النتائج والمعلومات والآراء في أبحاث الفضاء، وبحسب ميثاقها الأساسي، فإن اجتماعات وفعاليات المنظمة التي تعقد كل سنتين، تعتبر مكاناً رئيسياً لإقامة وتوسيع الشراكات بين الأفراد والدول التي تسعى إلى البحث في علوم الفضاء، وأثبتت هذه الاجتماعات على مر العقود بأنها المحفل الأول لتقديم أهم النتائج في مجال أبحاث الفضاء، ولجمع أكبر مجموعة من الأبحاث في علوم الفضاء.

ويسعى المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في جامعة الإمارات إلى تطوير برامج أبحاث وطنية في علوم وتكنولوجيا الفضاء وإجراء أبحاث متطورة، وتعليم وتدريب كوادر وطنية متخصصة، وابتكار تقنيات ومعارف في علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتعزيز ثقافة علوم وتكنولوجيا الفضاء من خلال برامج تعليمية ومعارض وأنشطة متنوعة.