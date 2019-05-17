سعيد الطاير يطّلع على سير العمل في مركز دبي للتوحّد

المصدر: دبي- البيان

زار سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مركز دبي للتوحد، في منطقة القرهود، حيث كان في استقباله، خالد المالك عضو مجلس إدارة المركز، ومحمد العمادي مدير عام المركز وعضو مجلس إدارته، والطاقم الإداري والفني والإعلامي في المركز.

ورافق سعيد الطاير خلال الزيارة، كل من الدكتور يوسف الأكرف النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، والمهندسة أمل كوشك نائب الرئيس - التسويق والاتصال المؤسسي في الهيئة.

وجاءت الزيارة في إطار استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي في ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعيّة، عبر التركيز المستمر على مفاهيم العطاء والتضامن والتكافل الاجتماعي من خلال رعاية المؤسسات الخيرية والإنسانية، لاسيما خلال شهر رمضان المبارك.

كما تنسجم الزيارة مع برامج الهيئة خلال «عام التسامح 2019»، لتعزيز قيم الرحمة والعطاء والتآخي والتقارب الإنساني، والاحتفاء بالتنوع الذي تزخر به دولة الإمارات، التي تعد في صدارة الدول في دمج أصحاب الهمم في المجتمع .

جولة

واطلع خلال الزيارة على سير عمل المركز، وتجول في مرافقه وأجنحته، حيث التقى بالأطفال المصابين بالتوحد، مشيداً بجهود العاملين في المركز، مبدياً إعجابه بالخدمات المميزة التي يقدمها لتعليم وتأهيل الأشخاص ذوي التوحد.

وقال سعيد الطاير: «تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي إلى ساحة للعمل الخيري والإنساني وتعزيز الخدمة المجتمعية، وفي إطار السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي أطلقها سموه بهدف إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز».