1000 عملية استئصال للغدة الدرقية بجراحة التنظير في برجيل

المصدر: أبوظبي- البيان

سجّل مركز جراحة الغدد الصماء في مستشفى برجيل، مرفق الرعاية الصحية الأول في أبوظبي، علامةً فارقة في جراحة استئصال الغدة الدرقية بمساعدة تقنية التنظير، حيث أنجز المستشفى وبنجاح 1000 حالة جراحة للغدة الدرقية والغدد الدريقة، ما يشكل إنجازاً تاريخياً تفاخر به أيّ منشأة طبية.

ويعود الفضل في تحقيق هذا الإنجاز، إلى مركز التميز لجراحة الغدد الصماء والجراحات الدنيا وترأس الفريق الطبي الذي أجرى عمليات الغدة الدرقية، بمساعدة الفيديو خبير جراحة الغدد الصماء والسرطان، البروفسور الدكتور إياد حسن، الأستاذ الزميل في الكليتين الأمريكية والبريطانية للجراحة.