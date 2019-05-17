«مواصلات عجمان» تحتفل بمرور 14 عاماً على تأسيسها

المصدر: عجمان- وام

أكد المهندس عمر أحمد بن عمير مدير عام مؤسسة المواصلات العامة بعجمان، أن الدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة من قبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، هو المحرك الأساسي لعجلة التطور والنجاح المستمر، الذي يدفع المؤسسة لتقديم المزيد من الخدمات المتميزة والرائدة في مجال النقل والمواصلات، كما كان له الأثر الكبير في تطور الخدمات وتنوعها.

جاء ذلك خلال احتفال المؤسسة بمرور 14 عاماً على تأسيسها، بحضور المديرين التنفيذيين، ورؤساء القطاعات والأقسام والموظفين، وذلك في المقر الرئيس بالجرف.