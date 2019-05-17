«الصحة» تعرّف موظفي الإقامة بالتعامل مع الصحة النفسية للنزلاء

المصدر: دبي _ البيان

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مؤخراً، في مستشفى الأمل للصحة النفسية بدبي، ورشة عمل لموظفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، حول التعامل مع احتياجات الصحة النفسية للنزلاء. وتهدف الورشة التي استهدفت مسؤولي الفئات ونوابهم، ورئيس قسم النساء، ومركز إيواء المخالفين، ورئيس قسم متابعة النزلاء، إلى التدريب على التعامل مع الحالات النفسية، لدى النزلاء في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وتثقيفهم، عن طريق طبيب نفسي جنائي من مستشفى الأمل، في حال كان النزيل يعاني مرضاً نفسياً.

وتمحورت الفعالية حول أهمية حضور ورش العمل التوعوية في مراكز الشرطة والمؤسسات العقابية للحديث عن القانون والأمراض النفسية أو العقلية، والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بكيفية التعامل مع المريض النفسي.