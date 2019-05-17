إغلاق إداري بحق المطبخ الرئيس في أحد فنادق أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أغلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أول من أمس، إدارياً، المطبخ الرئيس لفندق راديسون بلو بشارع الكورنيش، نظراً لمخالفة المنشأة للقانون رقم «2» لسنة 2008، في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي، والتشريعات الصادرة بموجبه.

وأوضح المهندس ثامر راشد القاسمي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة: «إن تقرير الإدارة المعنية في الهيئة، أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري، جاء نتيجة لحصول المنشأة على عدد من المخالفات، التي أثرت في الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة، ما قد يؤثر في مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك».

وأكد القاسمي: «إن أمر الإغلاق الإداري سيستمر، طالما وجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً، بعد تصويب أوضاع المنشأة، وإزالتها لأسباب المخالفات»، مؤكداً أن قرار الإغلاق الإداري، سبقه قيام مفتشي الهيئة بتوجيه بعض الإنذارات والمخالفات، أدت إلى إصدار قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة، تمثلت في عدم استيفائه لشروط الصحة والسلامة العامة، بعدم اتباع أسلوب التخزين السليم للمواد والمنتجات الغذائية، وعدم صيانة البنية التحتية في مكان تحضير الغذاء، وعدم توفر البطاقة الغذائية على الحلويات، وعدم استكمال تدريب متداولي الغذاء.

تعزيز السلامة

وأضاف القاسمي: «إن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة، يأتي في إطار جهود الهيئة التفتيشية، لتعزيز ركائز السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي».

وأشار إلى أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية، تخضع لجولات تفتيشية دورية، ترمي إلى التأكد من تقيدها بكافة اشتراطات السلامة الغذائية.