مواصلات الإمارات تشارك في «رمضان أمان»

المصدر: دبي - البيان

شاركت مواصلات الإمارات في حملة «رمضان أمان»، التي تنظمها جمعية الإحسان الخيرية للعام الـ 8 على التوالي، بهدف الحد من حوادث الطرق وقت الإفطار، وذلك من خلال توزيع وجبات خفيفة ومنشورات للتوعية بأهمية الحد من السرعات، والالتزام بقواعد السير والمرور على سائقي المركبات في التقاطعات المرورية في مختلف أنحاء الدولة، وتأتي مشاركة المؤسسة انطلاقاً من حرصها على تنفيذ وتطبيق التزاماتها المؤسسية في مجال المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع والموظفين، وتجسيد القيم النبيلة وروح العطاء.

وقال عبدالله محمد مدير إدارة الاتصال الحكومي بمواصلات الإمارات: «إن مواصلات الإمارات وفي إطار دعم الفعاليات المجتمعية حرصت خلال الشهر الفضيل على تقديم الرعايات لصالح عدد من المؤسسات في الدولة من بينها حملة «رمضان أمان»، التي تطلقها جمعية الإحسان الخيرية بعجمان، عبر توفير خدمات النقل لدعم أهداف الحملة، والتي يتم من خلالها توزيع مليون و500 ألف وجبة إفطار في كل من: الإمارات، السعودية، الكويت، البحرين، عُمان، بالإضافة إلى الأردن والبوسنة ومصر».

وأوضح مدير الاتصال الحكومي: «أن مشاركة موظفي مواصلات الإمارات في «رمضان أمان» ضمن فريق المتطوعين إنما يعكس الحرص الذي تتبناه مواصلات الإمارات على دعم الفعاليات المجتمعية، والتي تعد هي إحدى الركائز الرئيسية التي تقوم عليها استراتيجيتها وقيمها المؤسسة».