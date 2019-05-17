توزيع الهدايا الرمضانية على المنازل عبر مبادرة «حياكم»

المصدر: دبي - البيان

شاركت إدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة بفريق التوعية والإعلام المروري وقسم المرور والدوريات في توزيع عدد من الهدايا الرمضانية على المنازل، والبالغ عددها نحو أكثر من 400 هدية ضمن مبادرة مكتب إكسبو 2020 دبي بعنوان «حياكم» من خلال توزيع 20200 صندوق على مختلف المنازل المختارة بشكل عشوائي في جميع أنحاء الدولة لمدة 10 أيام، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، وبهدف إدخال البهجة والسرور على المجتمع ومشاركتهم الأجواء الروحانية بهذا الشهر الفضيل.

وقامت الدوريات بتأمين حركة أعضاء المبادرة المكونين من 18 شخصاً، وتنظيم حركة السير والمرور وتوجيههم نحو الأحياء السكنية لتسهيل مهمتهم في توزيع الهدايا على المنازل، لإظهار الجانب الإنساني لإكسبو 2020 بإبراز أهمية الترابط الاجتماعي ومثال على إحدى قيم دولة الإمارات العربية المتحدة في الضيافة والكرم، ولاقت المبادرة استحسان وترحيب الجميع، معبرين عن شكرهم وتقديرهم على هذه اللفتة الكريمة التي تتضامن مع الشعب، ويحقق مبدأ «البيت متوحد» مع القادة.

وأكد المقدم الشيخ محمد بن سلطان القاسمي مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة، حرص شرطة رأس الخيمة على تنظيم مثل هذه المبادرات الخيرية، والتي تعكس الجانب الاجتماعي للشرطة ودورها في خدمة المجتمع، مشيراً إلى مد جسور التواصل لكافة المؤسسات لضمان أفضل بيئة من خلال تعزيز وتوثيق العلاقات معهم، ومشاركة المجتمع لحظاتهم لإتاحة لهم الروح المعنوية العالية.