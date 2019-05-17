«القراءة علاج» محاضرة لنزلاء عقابية رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نظّمت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة محاضرة تثقيفية بعنوان «القراءة علاج»، استهدفت نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية برأس الخيمة، بالتعاون مع اتحاد كُتّاب وأدباء الإمارات ـ فرع رأس الخيمة.

قدّم المحاضرة الشيخ الأخضر الدكتور عبد العزيز بن علي بن راشد النعيمي، المستشار البيئي لإمارة عجمان والرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية، بحضور المقدم عدنان الحمادي، رئيس قسم الإصلاح والتأهيل بالمؤسسة العقابية والإصلاحية، وعدد من موظفي المؤسسة العقابية والإصلاحية، متناولاً خلالها طرح مفهوم القراءة، وفوائد القراءة، مع استعراض النتائج الإيجابية النفسية والذهنية المترتبة على الاستمرار في القراءة، وشرح ما تحويه القراءة من مضامين ومدخلات توسع الأفق العلمي والوجداني في حياة الإنسان، فضلاً عن مناقشة دور القراءة الإيجابي في التخلص من الطاقة السلبية.