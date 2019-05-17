«إحصاء أبوظبي»: انخفاض أسعار الأغذية الرمضانية 1.1%

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدر مركز الإحصاء في أبوظبي تقريره الأسبوعي الأول لمؤشر السلع الرمضانية، والذي يقدم تحليلاً لنتائج حساب المؤشر الأسبوعي لأسعار السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، ويشتمل على مقارنة أسعار الأسبوع الأول من شهر رمضان بأسعار الشهر السابق «أبريل 2019»، ومن خلال التقرير الصادر من المركز لوحظ انخفاض الرقم القياسي لأسعار الأغذية الرمضانية في إمارة أبوظبي بنسبة 0.9%. وذلك نتيجة لانخفاض كل من أسعار الأغذية الرمضانية بنسبة 1.1% وأسعار المشروبات الرمضانية بنسبة 0.7%.

وأما من حيث حركة أسعار مجموعات السلع الرمضانية، فقد شهد الأسبوع الأول انخفاضاً في أسعار مجموعات البقول بنسبة 3.9%، وأسعار مجموعة الفواكه ومجموعة الخبز والحبوب بنسبة 2.5%، بالإضافة لانخفاض أسعار مجموعة اللحوم بنسبة 2.4%.

وأكد مركز الإحصاء في أبوظبي، أنه تم تحديد مصادر جمع الأسعار من خلال زيارات ميدانية، كما روعي عند اختيار المصدر أن يكون مصدراً تمثيلياً، أي أنه يمثل نقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في الإمارة خلال الشهر المبارك.

وأوضح مركز الإحصاء في أبوظبي، أهمية مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، ودوره في تعزيز الوعي الإحصائي والاستهلاكي لدى الجمهور، خاصة في شهر رمضان وغيره من الفترات الموسمية التي تحتاج إلى مؤشر يوضح للناس حركة الأسعار ومعدلات تضخمها، مما يساعدهم في بناء وتخطيط إنفاقهم على أفضل وجه ممكن، إضافة إلى خدمة الجهات الحكومية المعنية بمراقبة الأسعار وتوفير السلع وحماية المستهلك، وغيرها من القطاعات الاقتصادية ذات الصلة، مما يساهم في استبيان أنماط الاستهلاك بهدف توفير بيئة مثالية للحياة الكريمة في إمارة أبوظبي.