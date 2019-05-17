«نيابة دبي» توعّي موظفيها بالتغذية في رمضان

المصدر: دبي - البيان

نظّمت النيابة العامة بدبي، بالتعاون مع هيئة الصحة، محاضرة بعنوان «التغذية في رمضان، فرصة للتغيير»، بهدف توعية الموظفين بالعادات السليمة التي تجب ممارستها خلال الشهر الكريم، والتعريف بفوائد الصيام على الصحة النفسية والجسدية.

وتأتي المحاضرة تماشياً مع استراتيجية النيابة العامة الرامية إلى إسعاد مواردها البشرية، وتحقيق رفاهيتهم وتشجيعهم نحو ممارسة نمط حياة صحية وسليمة.

وتطرقت المحاضرة لجوانب عدة، منها موضوع الصيام وتأثيره في الجسم، إضافة إلى أهم الوجبات الصحية التي تحتوي على عناصر غذائية متكاملة، والطرق الصحيحة لتجنب التعب والإرهاق، والتوقيت المناسب لممارسة الرياضة، إلى جانب الحديث عن مرضى السكري والأسلوب الأمثل للصوم بدون مشكلات صحية أو مضاعفات عكسية نتيجة للعادات الخاطئة، وكذلك تم شرح المعدلات المثلى لكتل العضل والدهون وغيرها.