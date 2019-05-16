الإمارات ومصر: يدٌ واحدة لتحصين المنطقة

المصدر: القاهرة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن التحديات والمخاطر الكثيرة في المنطقة تحتاج إلى تحرك عربي فاعل ونشط للتعامل معها بما يصون المصالح العربية العليا ويحقق تطلعات الشعوب العربية إلى الأمن والاستقرار والسلام.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري مساء أمس في القاهرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق لسموه. وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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