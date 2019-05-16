83 دولة تصل إليها أيادي «الهلال» بالخير في رمضان

المصدر: أبوظبي - وام

تولي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اهتماماً بالغاً لرفع المعاناة عن الفقراء والمحتاجين عبر العالم، لا سيما أولئك الذين يرزحون تحت تأثيرات الأزمات والكوارث التي تواجهها بلدانهم، فقد استهدفت خلال الشهر الفضيل 83 دولة في العالم، عبر تخصيص 21 مليوناً و810 آلاف درهم لتنفيذ هذه البرامج التي يستفيد منها مليون و435 ألفاً و966 شخصاً.

ووضعت الهيئة اللاجئين السوريين في دول الجوار السوري في مقدمة الأولويات الرمضانية لتحسين ظروفهم خلال الشهر الفضيل، إلى جانب المتأثرين من الأحداث الطارئة وأزمة الغذاء في عدد من الدول الأفريقية والآسيوية. ويستفيد من مشروع إفطار الصائم خارج الدولة مليون و291 ألف شخص، فيما يستفيد من زكاة الفطر 128 ألفاً، إلى جانب 16 ألفاً يستفيدون من مشروع كسوة العيد.

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