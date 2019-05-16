بلحيف النعيمي يتفقد مشروع منطقة بطين السمر في رأس الخيمة

المصدر: دبي - البيان

تفقد معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، مشروع منطقة بطين السمر السكنية في جميع مراحله بإمارة رأس الخيمة والطرق الداخلية خلال جولة تم الاطلاع فيها على آخر مستجدات المشروع والتطورات التي طرأت عليه وأعمال البناء.

وأكد معالي رئيس مجلس الإدارة: «أن توجهات قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة وضع مصلحة المواطن وراحته واستقراره في مقدمة الأولويات، وتسخير الإمكانات الممكنة لتلبية احتياجات المجتمع، وتكريس الجهود لإسعاد المواطنين تجعلنا نضاعف العمل والجهود من أجل بناء أحياء سكنية اجتماعية مستدامة».

وأشار النعيمي إلى أهمية تكامل الخدمات والمرافق في المشروع، بهدف تحقيق أعلى مستويات الاستقرار وجودة الحياة في المجتمعات السكنية للمواطنين، وتطوير مدن حيوية بمرافق وبنية تحتية متكاملة بالتزامن مع موعد تسليم المشروع. جاء ذلك خلال اجتماع معالي رئيس مجلس الإدارة مع الطاقم الفني من البرنامج ووزارة تطوير البنية التحتية والجهات المعنية بتنفيذ المشروع.

واطلع النعيمي على أحد النماذج السكنية المُنجزة في المرحلة الأولى من المشروع، والتي تضم 4 غرف نوم وغرفة معيشة ومجلساً وغرفة للفئة المساعدة وجميعها تتوفر فيها مواصفات ذات جودة عالية وعصرية لتلبية احتياجات المواطنين.

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ويقع مشروع منطقة بطين السمر السكنية بجانب شارع الشيخ محمد بن زايد بعد مخرج رقم 122 بالاتجاه إلى إمارة رأس الخيمة، ويضم المشروع 888 مسكناً موزعة على ثلاث مراحل ومجموعات، إذ يضم المشروع في مرحلته الأولى 354 مسكناً على مساحة تقدر بـ 905000 متر مربع بمنطقة بطين السمر الأولى، وتضم المجموعة الأولى بمنطقة بطين السمر الثانية 240 مسكناً على مساحة تقدر بـ 521000 متر مربع، كما تضم المجموعة الثانية في نفس المنطقة على 294 مسكناً على مساحة تقدر بـ 780000 متر مربع، ومن المتوقع تسليم المشروع خلال الربع الثالث من العام 2020.