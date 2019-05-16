مجلس عجمان للشباب يطلق «جاري فطورك علينا»

المصدر: عجمان - وام

أطلق مجلس عجمان للشباب مبادرة «جاري فطورك علينا» لإحياء العادات القديمة من خلال تبادل الإفطار بين جيران الحي الواحد.

وتهدف المبادرة التي أقامها المجلس في حي الرقايب السكني الجديد بعجمان بالتعاون مع جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية ومدرسة الحكمة ومطعم ومطبخ مشيرف الشعبي إلى إحياء الموروث الشعبي القديم.

ويتطلع مجلس عجمان للشباب من وراء هذه المبادرة إلى تعزيز الترابط بين سكان المنطقة الواحدة وترسيخ عدد من المبادئ الاجتماعية والأخلاقية عند الكبار والصغار من خلال نشر المحبة بين أطفال المنطقة الواحدة.

وأكدت منى المطروشي مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية: «أن مشاركة الجمعية تأتي انطلاقاً من حرصها على دعم المبادرات المجتمعية».

ومن جانبها قالت عائشة المطوع المدير التنفيذي لمدارس الحكمة: «إن مشاركة المدرسة تأتي حرصاً منها على ترسيخ التراث الإماراتي العريق والذي نعتز به جميعاً».