الاتحاد النسائي ينظم محاضرة «الجنة بين يديك»

المصدر: أبوظبي - وام

نظم الاتحاد النسائي العام أمس بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف محاضرة دينية بمقره بعنوان: «الجنة بين يديك».

وقالت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام: «إن هذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة من المحاضرات التي ينظمها الاتحاد بمناسبة هذا الشهر المبارك لتعزيز القيم الدينية والأخلاقية لدى العاملات بالاتحاد النسائي من خلال المحاضرات والأنشطة الدينية التي يقيمها الاتحاد.

مشيرة إلى فضائل الشهر الفضيل شهر المودة والرحمة، فهو شهر القرآن الكريم والإكثار من العبادات والدعاء، وعمل الخير، وهو شهر بدايته رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار». ومن جانبها قالت الدكتورة لينا الحمصي داعية إسلامية من ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة: «إن رمضان شهر الرحمة وعلى الأسر أن تعظم بين أفرادها روابط الرحمة، فهو شهر مبارك، يجب أن ترقى فيه النفوس».