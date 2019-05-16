تعزيز الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي ومؤسسة محمد بن راشد الخيرية

المصدر: دبي- البيان

استقبل المستشار إبراهيم محمد بوملحة، مستشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للشؤون الإنسانية والثقافية ونائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة وفداً من القيادة العامة لشرطة دبي، برئاسة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشئون البحث الجنائي، وذلك في إطار التعاون وتعزيز الشراكة المجتمعية.

حضر اللقاء العميد عيد محمد ثاني مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ونائبه العقيد خالد علي بن مويزة، والعقيد عبدالله حسن الخياط مدير مركز حماية الدولي التابع لإدارة مكافحة المخدرات والمقدم صالح المرزوقي مدير مكتب مساعد القائد العام والملازم أول أحمد زايد البوسعيدي رئيس قسم البرامج الدولية.

بالإضافة إلى صالح زاهر صالح مدير المؤسسة، واستعرض اللقاء المشاريع المشتركة بين الطرفين ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض بعض الأمور التي تتعلق بجوانب العمل الخيري والإنساني.

تواصل

وقال إبراهيم بوملحة: إن التواصل والتعاون مستمر بين المؤسسة وشرطة دبي على مدى السنوات الماضية وحتى الآن خاصة المساهمة في عمليات الإنقاذ والغوث الدولية في المناطق المتضررة من الكوارث، وأثنى على ما ظلت تبذله شرطة دبي في دعم جهود الأعمال الخيرية والإنسانية، موضحاً في الوقت ذاته أن التعاون مع الدوائر والهيئات الحكومية هو جزء رئيسي من قيم المؤسسة ويسهم في تنفيذ استراتيجيتها التطويرية ودعم العمل الخيري والإنساني محلياً وعالمياً.

وأضاف بوملحة أن هذه الزيارة تأتي في إطار تفعيل التعاون بين المؤسسة والجهات الحكومية في الدولة، حيث تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر والتباحث حول سبل التعاون المشتركة في مجالات العمل الخيري وسبل دفعه والاستفادة من الخبرات والمقترحات والمشاريع التي يمكن أن ينفذها الطرفان بما يخدم مصلحة المحتاجين والفقراء.

من جانبه قال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشئون البحث الجنائي، إن بناء علاقة مستدامة بين شرطة دبي ومختلف المؤسسات ذات العلاقة تعد أهم الأهداف الاستراتيجية التي تعمل على تطوير آلياتها ومرتكزاتها من خلال تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الأمن.

وفي ختام اللقاء قدم اللواء المنصوري الدرع التذكارية إلى المستشار إبراهيم بوملحة بمناسبة انتهاء أعمال ملتقى حماية الدولي الرابع عشر في قضايا المخدرات ووقاية المجتمع من آفاتها.

دعم

أكد خليل المنصوري أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية لها أيادٍ بيضاء في دعم الجهود الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار عبر رسالتها وأدوارها التي ترتكز على تقديم يد العون لكل محتاج، والمساعدة في عمليات الإنقاذ والغوث، وغير ذلك من الأعمال التي تسهم إيجابياً في تعزيز التلاحم بين مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع.