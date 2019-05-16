محامٍ مواطن يقدم استشارات مجانية عبر «انستغرام» خلال الشهر الفضيل

المصدر: دبي - نورا الأمير

بادر المحامي الإماراتي إبراهيم الحوسني بتقديم استشارات قانونية مجانية عبر موقع «انستغرام» خلال شهر رمضان الفضيل تحت مسمى «اطلب استشارة»، إدراكاً منه لأهمية تعزيز فكرة المسؤولية المجتمعية والمساهمة في نشر الوعي والمعرفة القانونية بين أفراد المجتمع، مسترشداً بمواقع التواصل الاجتماعي الأكثر رواجاً واستخداماً في الوقت الحالي.

وذكر أن المبادرة لاقت استحساناً كبيراً بين عدد كبير من أفراد المجتمع الذين توافدوا على الحساب المخصص، وكانت الاستفسارات متنوعة بين القضايا الجنائية وقضايا الأحوال الشخصية وأوضح أنه اختار موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» كمنصة لمبادرته بهدف الوصول إلى أوسع شريحة من الناس، خاصة وأن هذه المواقع تحظى بانتشار كبير وبعدد هائل من المستخدمين، ما يوسع نطاق المستفيدين من مبادرته المجانية، التي تعنى بتقديم المعلومات القيّمة ونشرها لتعم الفائدة لدى الكل، وأكد حرصه على التواجد على منصات العمل التطوعي والاجتماعي بهدف المساهمة في خدمة الوطن بجميع فئاته، ونشر ثقافة العمل التطوعي وطرح البرامج والمبادرات التي تخدم المجتمعات.

وأضاف: «لنا في القيادة الرشيدة عبرة ونموذج، فجميع المكرمات والمبادرات التي تطرح من قبلهم تخدم المجتمع وترتقي به من كل النواحي، معتبراً واجبه كابن لهذه الدولة العمل وفق ذات الاستراتيجية والسعي لرفع الوعي فيما يتعلق بالمسائل القانونية، ما يسهم في خفض معدلات القضايا ليبقى مجتمع دولة الإمارات نموذجاً مضيئاً كونه مجتمعاً آمناً ونسبة الشعور بالأمن والأمان عالية».

وقال الحوسني: «إن عدداً كبيراً من المحامين يقومون بتقديم مبادرات وخدمات جليلة، مسترشدين بأصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات التي أسسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على قيم العطاء وحب الخير»، مؤكداً أن الإمارات قدمت للعالم نموذجاً في التكافل بفضل السياسة الحكيمة لقيادتها، مشيراً إلى اتساع مظلة العمل التطوعي الإنساني في كل أنحاء الدولة ما يجسد إحدى أجمل الصور التي يحتفي بها «أبناء زايد».