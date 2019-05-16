الجواز الإماراتي إلى 172 دولة بدون تأشيرة

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

واصل جواز السفر الإماراتي سباق القمة كأقوى جواز سفر في العالم في صدارة «باسبورت إندكس» العالمي، وحصل أمس على إعفاء جديد من تأشيرة الدخول، ليرتفع عدد الدول التي يمكن دخولها بدون تأشيرة مسبقة إلى 172 دولة حول العالم (117 دولة دون تأشيرة، و55 دولة يتم الحصول عليها عبر الإنترنت أو لدى الوصول)، ليتبقى أمامه 26 دولة من دول العالم فقط تحتاج إلى تأشيرة.

وبحسب مؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية، عزّز جواز سفر الإمارات من صدارته حالياً في المركز الأول بفارق 5 نقاط عن المركز الثاني الذي تحتله جوازات كل من: لوكسمبورغ وفنلندا وألمانيا وإسبانيا بدخول 167 دولة من دون تأشيرة.