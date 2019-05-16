الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان

المصدر: الشارقة، عجمان، أم القيوين رأس الخيمة - و

واصل أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبّل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أمس، في قصر البديع العامر، التهاني والتبريكات بشهر رمضان الفضيل من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، راجياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بدوام التقدم والريادة.

وتلقّى سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية الفضيلة من الشيوخ وكبار رجالات الدولة وأعيان القبائل والبلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، ومن معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، والفريق سيف عبد الله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، وأعضاء السلطة القضائية والنيابية بالدولة.

ووفد الجامعة القاسمية. وعبّر الحضور عن تهانيهم القلبية بهذه المناسبة، راجين المولى أن يعيدها وأمثالها على الدولة والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ على الدولة وشعبها الأمن والأمان، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات.

عجمان

واستقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بقصر الزاهر، أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبّل سموهما التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، وعدد من وكلاء الوزارة وكبار المسؤولين، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموهما بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار.

كما تبادل سموهما التهاني مع الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك، ومديري الإدارات والأقسام بالدائرة الذين توافدوا على قصر الزاهر للسلام، وتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك، مبتهلين إلى المولى تبارك وتعالى أن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الكريم نعمة الأمن والأمان.

وتلقى صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من جموع المهنئين ووجهاء وأعيان وأبناء القبائل والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يديم على سموهما الصحة والعافية.

أم القيوين

أيضاً استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه أمس، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبّل سموه التهاني والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل من معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعيد بن محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة.

كما تقبّل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من مديري وموظفي الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين وموظفي دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة المالية والمنطقة الحرة بأم القيوين.

وتقبّل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني من المواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار ومديري المصانع والشركات وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية، داعين العلي القدير أن يمنّ الله على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

رأس الخيمة

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في مجلس الضيافة بخزام أمس جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ومن وفد هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية ووفد مستشفى رأس الخيمة ووفد كليات التقنية العليا ووفد شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار».

كما تقبل سموه التهاني من متطوعي الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية «أبوظبي 2019» المشاركين في برنامج المدن المضيفة في رأس الخيمة ومن وجهاء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين ورجال الأعمال وأبناء القبائل وجموع المهنئين من المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.