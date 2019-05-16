محمد بن زايد آل نهيان يتلقى اتصالاً من ملك الأردن استنكر خلاله الأعمال التخريبية للناقلات التجارية

المصدر: أبوظبي - وام

تلقّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من الملك عبد الله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، استنكر خلاله الأعمال التخريبية التي تعرضت لها أخيراً أربع ناقلات تجارية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الملك عبد الله الثاني، خلال الاتصال الهاتفي، تضامن بلاده ووقوفها مع دولة الإمارات للتصدي لأي محاولة تستهدف أمنها واستقرارها.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لما أبداه الملك عبد الله الثاني من مواقف أخوية تجاه دولة الإمارات وتضامن بلاده مع الدول الشقيقة، إزاء كل ما تتعرض له المنطقة من تحديات وتهديدات تستهدف تقويض أمنها واستقرارها وسلامة شعوبها.