إنذار 16 محلاً في سوق الخضراوات برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن المستهلك هو اللاعب الأساسي في مواجهة تلاعب منافذ البيع والمراكز التجارية لأسعار السلع الغذائية، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك بعد الاتفاق على استمرار التخفيضات على مدار الشهر الكريم، مؤكداً أهمية رصد تلك التجاوزات والإبلاغ عنها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد ضمن مبادرة «المستهلك المراقب».

جاء ذلك خلال الجولة التفتيشية على أسواق الخضراوات والفواكه في رأس الخيمة، أمس، بحضور يوسف محمد البلوشي إداري حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية ومفتشي الدائرة، حيث قامت وزارة الاقتصاد بإنذار 16 محلاً لمخالفتها الاشتراطات الخاصة بعرض المنتج خارج المحل، وعدم وضوح أسعار البيع.

وتأتي الجولة الميدانية على أسواق رأس الخيمة ضمن 450 جولة تفتيشية تنفذها وزارة الاقتصاد على أسواق الدولة خلال شهر رمضان المبارك، للتأكد من تطبيق ما تم الاتفاق عليه بين الوزارة والتجار في أسواق الدولة ومنافذ البيع.

وأشار النعيمي إلى أن وزارة الاقتصاد تأكدت من عدم ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، حيث سجلت المبيعات في منافذ البيع والمراكز التجارية بأسواق الدولة نمواً كبيراً منذ بداية شهر رمضان المبارك نتيجة للإقبال المتزايد من المستهلكين للاستفادة من عروض التخفيضات.

تواصل

ولفت النعيمي إلى أن وزارة الاقتصاد ستقوم بالتواصل مع إدارة الصحة والبيئة في بلدية رأس الخيمة، لوضع آليات جديدة لتنظيم عمل محال سوق جسر رأس الخيمة لبيع الخضراوات والفاكهة في ظل عدم وجود البيئة المناسبة لعرض المنتجات الغذائية، لافتاً إلى أن طبيعة السوق تعتمد على بيع المنتجات الزراعية المحلية لمزارع رأس الخيمة، حيث تبين خلال الجولة التفتيشية مخالفات التجار لتلك الاشتراطات.

ونوه بأن الوزارة اتفقت مع التجار في أبوظبي ودبي على تمديد ساعات عمل البرادات خلال شهر رمضان المبارك لتوفير المنتجات الزراعية المحلية والمستوردة، مؤكداً أن دولة الإمارات تتبع سياسة تنوع الأسواق العالمية في عمليات الاستيراد مع التأكيد على جودة المنتج، لافتاً إلى أن المخزون الاستراتيجي من الخضراوات والفاكهة ارتفع خلال العام الجاري إلى 130 ألف طن يومياً مقارنة بـ 120 ألف طن خلال العام 2018.

وأضاف: «يبلغ معدل الاستيراد اليومي من الخضراوات والفاكهة في سوق دبي، ما بين 25 – 30 ألف طن يومياً خلال العام الجاري مقارنة بالمعدل اليومي للعام الماضي بطاقة تتراوح بين 20 و 23 ألف طن، في المقابل يتجاوز استيراد تجار أسواق أبوظبي 4500 طن يومياً خلال العام 2019، مقارنة بـ 4 آلاف طن في العام الماضي».

حملات تفتيشية

من جانبه، أكد يوسف محمد البلوشي إداري حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة خلال الجولة التفتيشية، أن الدائرة تنفذ دوريات تفتيشية على منافذ البيع والمراكز التجارية في الإمارة للتأكد من الالتزام بتطبيق ما تم الاتفاق عليه بشأن عروض التخفيضات ضمن القائمة المعتمدة لسعر التخفيض قبل العرض.