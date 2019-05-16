خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزّون الرئيس اللبناني في وفاة البطريرك صفير

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة في وفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس ميشال عون.

كما بعث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى ماريو عبده بينيتز رئيس جمهورية الباراغواي، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس ماريو عبده بينيتز.