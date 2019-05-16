حاكما أم القيوين ورأس الخيمة وحمدان بن راشد يتبادلون التهاني بالشهر الفضيل

المصدر: دبي - وام

زار صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وذلك بقصر سموه في زعبيل، حيث تبادل سموهم التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك.

حضور

حضر اللقاء سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، الذين قدموا إلى سمو نائب حاكم دبي وزير المالية التهاني بالشهر الفضيل، متمنين لسموه دوام الصحة والعافية، ولدولتنا دوام التقدم والرخاء في ظل قيادتنا الرشيدة.