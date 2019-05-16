حامد بن زايد يستقبل العلماء ضيوف رئيس الدولة ووفدَي «الأوقاف» و«الهلال»

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، في قصر البطين، أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المشاركين في إحياء ليالي رمضان المبارك بجانب وفدي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وشركاء العطاء من المؤسسات والهيئات والمتطوعين والمحسنين الداعمين لبرامجها ومشاريعها الإنسانية.

وتبادل سموه مع الوفود التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، ودعا الجميع الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات وهي تنعم بالخير والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وثمّن العلماء المبادرات والبرامج الخيرية والإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات، داعين الله عز وجل أن يديم عليها نعم الأمن والاستقرار والرخاء، كما أشاد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان بجهود ودور هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وشركائها من المؤسسات والهيئات والمتطوعين والمحسنين الداعمين لبرامجها ومشاريعها في ساحات العطاء الإنساني.