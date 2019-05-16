200 متطوع ومتطوعة يوزعون 1350 وجبة إفطار في أم القيوين

المصدر: أم القيوين ــ عصام الدين عوض

أكدت حنان عبدالله آل علي منسق حملة «رمضان أمان» في أم القيوين، مشاركة أكثر من 200 متطوع لتوزيع 1350 وجبة يومياً من الوجبات المخصصة لإفطار الصائم على الطرقات قبل أذان المغرب بـ 30 دقيقة، والتي تشرف على إعدادها جمعية الإحسان الخيرية.

حيث تم تخصيص موقعين أحدهما عند تقاطع مسجد الشيخ زايد ويخدم 4 حارات، ويم فيه توزيع 450 وجبة، والموقع الثاني بمنطقة السلمة ويتم توزيع 450 وجبة، إضافة إلى توزيع 450 وجبة على التقاطعات في الطرق الداخلية والخارجية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أم القيوين، لافتة إلى أن مشاركة المتطوعين لها دور كبير في نجاح واستمرار الحملة، كما أنه تم التخطيط مسبقاً لتوزيع الوجبات في أهم التقاطعات الرئيسة، وعلى الإشارات الضوئية التي تشهد ازدحاماً قبل الإفطار.

وأضافت: «إنه خلال شهر رمضان الجاري سيتم توزيع 40 ألفاً و500 وجبة رمضانية على مستخدمي الطرق في كافة إمارات الدولة، كما أن هناك 100 متطوع ومتطوعة يقومون بعملية تعبئة الوجبات بمركز الفتيات في أم القيوين، وهناك موزعون على فترات صباحية ومسائية.