«طرق دبي» تنظم مختبراً حكومياً عن عوائد الموارد التقنية

المصدر: دبي- البيان

نظمت هيئة الطرق والمواصلات، مختبراً للابتكار الحكومي، تحت شعار «نحو نقلة نوعية في الخدمات التقنية: تعظيم العوائد من الموارد التقنية».

وذلك بمقر مركز التحكّم الموحّد، وذلك في إطار بحث نقلة متميزة نحو تحقيق الغاية الاستراتيجية الأولى «دبي الذكية»، والسابعة «تميز هيئة الطرق والمواصلات». حضر المختبر عبد العزيز الفلاحي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي، ومديرو الإدارات والأقسام والاختصاصيون بالقطاع، والمعنيون من الجهات الخارجية ذات الصلة.

وتم استعراض بعض أهم محاور الثورة الصناعية الرابعة، والتي تشمل الذكاء الاصطناعي، الطباعة ثلاثية الأبعاد، إنترنت الأشياء IOT، النانو تكنولوجي، الحاسوب الكمومي ، ومراجعة الأهداف الاستراتيجية لدبي الذكية.