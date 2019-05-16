سفارتنا في فيتنام تدعم مرضى الثلاسيميا

المصدر: هانوي - وام

قدمت سفارة الدولة في جمهورية فيتنام معدات لدعم غرفة علاج المرضى الخارجيين في مركز الثلاسيميا بمستشفى أمراض الدم ونقل الدم في هانوي بهدف تحسين الخدمات العلاجية للمرضى.

وسلط عبيد سعيد عبيد الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية في كلمة له خلال زيارته ووفد من أعضاء السفارة لمركز الثلاسيميا في هانوي الضوء على دولة الإمارات العربية المتحدة عاصمة عالمية للتسامح، وجسراً للتواصل بين الشعوب من مختلف الثقافات، وقبول الآخر ورفض التطرف بأشكاله وصوره كافة،.

مشيراً إلى أنها خصصت عام 2019 عاماً للتسامح، ومؤكداً أن السفارة ستبذل ما في وسعها لمساعدة المرضى في فيتنام انطلاقاً من فكر التسامح الذي تنتهجه الإمارات.ومن جهته عبر مدير المستشفى عن شكره لسفارة الدولة على المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات واهتمام السفارة ومتابعتها لتحسين جودة العلاج لمرضى الدم.