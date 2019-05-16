وفد شرطة رأس الخيمة يغادر لأداء مناسك العمرة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

بمكرمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، غادرت بعثة شرطة رأس الخيمة، والتي ضمت 30 منتسباً إلى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان الكريم، بالتعاون مع حملة أبناء السويدي للحج والعمرة.

وأكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة أن إرسال مثل هذه البعثات لمنتسبي الجهاز الشرطي هي إحدى مكارم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التي يحرص على توفـــيرها لإتاحــة الفرصة لهم لتأدية العبادات بشكل سنوي، ويعكس مدى الرعاية الأبـــوية التي يوليها سموه لأبنائه، وهـــي إضافة للمكرمات السامية، التي يحرص سموه على تقديمها دوماً في كل المناسبات لمنتسبي الشرطة.