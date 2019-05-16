73 % إنجاز الأعمال الإنشائية لمنطقة المرايا العاكسة في برج الطاقة الشمسية

المصدر: دبي - البيان

تفقّد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تقدم سير الأعمال الإنشائية في المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والتي تعد أكبر مشروع استثماري للطاقة الشمسية المركّزة في العالم، في موقع واحد، وفق نظام المنتج المستقل، بقدرة 950 ميجاوات، وباستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم.

وبلغت نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية لمنطقة المرايا العاكسة لبرج الطاقة الشمسية المركّزة ضمن هذه المرحلة 73 %، وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمصنع تجميع وتركيب المرايا العاكسة، كما تقدمت نسبة إنجاز مرحلة البناء للبرج على الخطة الموضوعة بنسبة 7%، وسيكون هذا البرج مع اكتمال تشييده، أطول برج لإنتاج الطاقة الشمسية المركزة في العالم بارتفاع 260 متراً.

ورافق الطاير في الجولة، المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس جمال شاهين الحمادي، نائب الرئيس الطاقة النظيفة والمتنوعة، وعدد من مسؤولي الهيئة.

واطلع الطاير على تقدم الأعمال في المشروع من عبد الحميد المهيدب، المدير العام التنفيذي لشركة نور للطاقة -1 التي تضم كلاً من هيئة كهرباء ومياه دبي، وصندوق طريق الحرير المملوك للحكومة الصينية، وشركة «أكوا باور» السعودية.

ويستخدم المشروع 70 ألفاً من المرايا التي تتبع حركة الشمس، كما يتميز بأكبر قدرة تخزينية للطاقة الشمسية على مستوى العالم لمدة 15 ساعة، ما يسمح بتوافر الطاقة على مدار 24 ساعة.

وتعد المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مشروع استثماري في موقع واحد على مستوى العالم يجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل، وبقدرة تصل إلى 950 ميجاوات.

وستعتمد هذه المرحلة على الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 700 ميجاوات باستخدام منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة 600 ميجاوات، وتقنية برج الطاقة الشمسية المركّزة بقدرة 100 ميجاوات، والطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 250 ميجاوات. وستوفر هذه المرحلة الطاقة النظيفة لنحو 320000 مسكن، وستسهم في خفض 1.6 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.