طحنون بن محمد يزور مطر النعيمي وعلي الغفلي

المصدر: العين - وام

زار سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، أمس، الدكتور مطر سيف النعيمي، المدير العام لبلدية العين، وذلك في منزل الأسرة بمنطقة الخليف في مدينة العين. وتبادل سموه الأحاديث الودية التي تجسد عمق الروابط التي تجمع القيادة الحكيمة بأبناء الوطن والحرص على التواصل معهم والالتقاء بهم.

كما زار سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، أمس، علي سعيد الغفلي، وذلك في منزل الأسرة بمنطقة المسعودي في مدينة العين. وتبادل سموه الأحاديث الودية التي تجسّد عمق الروابط التي تجمع القيادة الحكيمة بأبناء الوطن والحرص على التواصل معهم والالتقاء بهم. ورافق سموه، خلال الزيارتين، الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين.