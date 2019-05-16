سفارات وقنصليات الإمارات تواصل تنفيذ مشروع الإفطار الرمضاني

المصدر: عواصم- وام

أشرف مبارك سعيد أحمد برشيد الظاهري سفير دولة الإمارات لدى جمهورية صربيا على تسليم 4400 طرد غذائي للأسر المسلمة في جمهورية صربيا، مقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وجمعية الشارقة الخيرية، إضافة إلى 10 أطنان من التمور مقدمة من مؤسسة خليفة الإنسانية، وذلك في إطار مشروع الإفطار الرمضاني لعام 2019.

وأكد سفير الدولة بهذه المناسبة أن لدى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات رؤية استراتيجية لجعل كل عام محلاً للمبادرات، لنتمكن من تحقيق الإنجازات وترسيخ قيم دولتنا أمام العالم، مشيراً إلى أن أحد أبرز أسباب نجاحاتنا وإنجازاتنا اتباع نهج الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستمرار القيادة الحكيمة في ترسيخ هذه القيم، التي بفضلها يوجد الآن أكثر من 200 جنسية مختلفة تعيش بسلام وانسجام على أراضي الدولة.

من جانبها، بدأت سفارة الدولة في الأردن تنفيذ مشروع توزيع التمور«65» طناً مقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومشروع توزيع الطرود الغذائية «10» آلاف طرد بدعم من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجمعية الشارقة الخيرية.

وقد زار فيصل أحمد آل مالك المستشار بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة مستودعات تخزين التمور والطرود الغذائية بمحافظة العاصمة عمان، واطلع على آليات التخزين والتوزيع والتي تتم بكل يسر ونظام.

وقام أحمد إبراهيم الظاهري القنصل العام للدولة في إقليم كردستان العراق بتوزيع سلال غذائية على 3650 أسرة في أربعة من مخيمات النازحين الموجودة في ضواحي مدينة أربيل.