«زايد للثقافة الإسلامية» تنظم 17 محاضرة للمهتدين الجدد

المصدر: أبوظبي - وام

أعدت دار زايد للثقافة الإسلامية برنامجاً حافلاً خلال شهر رمضان المبارك يضم 17 محاضرة بعناوين ولغات مختلفة يتم تنظيمها في «الخيمة الرمضانية» طيلة الشهر الفضيل.

ويأتي محور «التسامح» في مقدمة المواضيع التثقيفية والتوعوية التي تتناولها المحاضرات المقامة في «الخيمة الرمضانية» بمدينة العين التي تستقبل المهتدين الجدد والمهتمين بالثقافة الإسلامية يومياً.

وأكدت الدكتورة نضال الطنيجي المدير العام لدار زايد للثقافة الإسلامية أن تنظيم المحاضرات والورش التعليمية والتثقيفية التي تستهدف المهتدين الجدد والمهتمين بالثقافة الإسلامية من أولويات عمل الدار تحقيقاً لقيمها ورؤيتها في نشر الثقافة الإسلامية.