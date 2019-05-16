سيارات مبرّدة لبيع المنتجات المحلية أمام المساجد في رمضان

المصدر: أبوظبي - البيان

وفّرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عدداً من السيارات المبردة لبيع منتجات «حصاد مزارعنا» المحلية الطازجة من الخضراوات والفاكهة.

حيث تتواجد هذه السيارات أمام المساجد الكبرى والميادين الرئيسية في أبوظبي طوال أيام الأسبوع من الساعة 2:00 ظهراً إلى الساعة 10:00 مساء، في حين تتواجد يوم الجمعة بالقرب من المساجد من الساعة 8:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 ظهراً للتسهيل على المستهلكين شراء احتياجاتهم من الخضراوات والفاكهة المحلية عقب أداء صلاة الجمعة.

وتعد سيارات «حصاد مزارعنا» المبردة والمرخصة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي إحدى نقاط البيع المهمة التي توفرها الهيئة لتسويق المنتجات المحلية، وتسهيل وصولها طازجة للمستهلكين في غضون ساعات من حصادها، حيث تكتسب السيارات المبردة أهمية خاصة بوصفها سوقاً متنقلة لبيع الخضراوات والفاكهة الطازجة، ولهذا فإن الهيئة تسعى إلى توفيرها بشكل يومي حرصاً على وصول منتجات حصاد مزارعنا إلى أكبر شريحة من المستهلكين.